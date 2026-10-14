Desmienten el supuesto secuestro del abogado detenido en Orán con 32 kilos de cocaína

El fiscal federal Marcos Romero desmintió que el abogado detenido en Orán con 32 kilos cocaína haya sido víctima de un secuestro. Aclaró que esa es la versión del propio imputado, y que luego fue difundida por la Policía de Salta.

El letrado, de 56 años y oriundo de Haedo, provincia de Buenos Aires, fue imputado por el transporte de más de 32 kilos de cocaína. La jueza federal de garantías de Tartagal, Ivana Hernández, dispuso su prisión preventiva por 30 días, medida que luego confirmó la Sala II de Revisión.

La causa comenzó el 3 de octubre, tras un llamado al 911 que alertó sobre un episodio con armas de fuego en Orán. Siguiendo las cámaras de seguridad, la policía llegó a un camino cercano al río en Isla de Cañas. Allí encontró una Volkswagen Amarok abandonada con la droga en el asiento trasero, y poco después detuvo al abogado cuando regresaba al lugar al volante de una Toyota Prado.

En su descargo, el acusado sostuvo que había sido secuestrado por hombres armados y encapuchados, y lo vinculó con un supuesto ajuste de cuentas por un negocio inmobiliario frustrado. Sin embargo, el fiscal Romero destacó que su relato presentó contradicciones y no explicó la presencia de la droga. Además, el imputado ya registra una condena de cuatro años y seis meses por transporte de estupefacientes, dictada en 2025 en Neuquén. Esa sentencia aún no está firme, ya que en su propia representación el abogado presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia.

Otro antecedente en Orán

No es el primer antecedente por transporte de estupefacientes ligado a Salta que pesa sobre el abogado. La causa que llegó a la Corte fue se originó a raíz de que el l 4 de julio de 2022 fue detenido en un auto en el que encontraron cuatro kilos de cocaína. Según el sitio web de fiscales federales, en dicha investigación quedó demostrado que D.G.G. había estado en Orán cinco días antes, “y que incluso había tramitado allí un carnet de conducir, circunstancias que sustentaron la hipótesis de que la droga había sido trasladada desde esa ciudad hasta Neuquén”.

La investigación continúa a cargo de la Sede Fiscal Descentralizada Orán.