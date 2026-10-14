Investigan a un policía por atropellar a una mujer mientras conducía alcoholizado

Un efectivo policial de 25 años será citado a una audiencia de imputación por un siniestro vial ocurrido sobre la ruta provincial 36, en el que una mujer resultó gravemente herida. El test de alcoholemia realizado al conductor de la motocicleta arrojó un resultado de 1,284 gramos de alcohol por litro de sangre.

El hecho ocurrió el pasado 3 de octubre, alrededor de las 6 de la mañana, a la altura del kilómetro 9 de la ruta provincial 36, en inmediaciones del ingreso al barrio Rastreador Fournier.

Según relató la damnificada, antes de cruzar la ruta miró hacia ambos lados y no observó vehículos. Sin embargo, cuando estaba por completar el cruce, habría sido embestida por una motocicleta que circulaba en dirección a Campo Quijano. Tanto la mujer como un testigo presencial señalaron que el rodado se desplazaba a gran velocidad.

Como consecuencia del impacto, la víctima sufrió distintas lesiones, entre ellas una fractura de peroné izquierdo que requirió una intervención quirúrgica con colocación de tornillos. El certificado médico estableció un tiempo estimado de curación e incapacidad laboral de 90 días, salvo que se presenten complicaciones o secuelas.

A partir de las actuaciones policiales, las declaraciones testimoniales, la denuncia de la mujer, el resultado de alcoholemia y la documentación médica, el fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Escalante, dispuso citar al conductor a una audiencia de imputación prevista para este jueves 15 de octubre.

El efectivo policial está señalado como presunto autor del delito de lesiones culposas graves agravadas en accidente de tránsito, contemplado en el artículo 94 bis, segundo párrafo, del Código Penal.

En el marco de la investigación, la Fiscalía también recomendó a los municipios de Rosario de Lerma y Campo Quijano, así como a la Subsecretaría de Seguridad Vial de la Provincia, realizar controles periódicos para verificar el cumplimiento de las condiciones legales de circulación.