Nueva denuncia penal contra Caputo y Bausili por el oro del Banco Central

El manejo de las reservas de oro del Banco Central sumó una nueva denuncia penal contra el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente de la entidad monetaria, Santiago Bausili, por presuntas irregularidades en operaciones financieras que registraron resultados negativos superiores a los mil millones de dólares.

La presentación fue realizada por el diputado nacional Esteban Paulón, quien solicitó investigar si los funcionarios incurrieron en el delito de malversación de caudales públicos.

La denuncia toma como antecedente un informe de auditoría sobre los estados contables del Banco Central correspondientes a 2025. De acuerdo con los datos publicados por Ámbito, las operaciones con instrumentos financieros vinculados al oro registraron un resultado negativo equivalente a 1.023 millones de dólares.

Qué pasó con el oro enviado al exterior

Otro punto cuestionado es el destino de los lingotes que el Banco Central trasladó fuera del país durante 2024.

Bausili explicó ante el Senado que parte del oro estaba depositada en el Banco de Pagos Internacionales, en Suiza. Sin embargo, la Auditoría General de la Nación señaló que continuaba analizando la trazabilidad de las reservas y advirtió sobre demoras en la entrega de documentación.

La presentación de Paulón se suma a una denuncia anterior del abogado Gregorio Dalbón, quien también pidió investigar las operaciones y la actuación de funcionarios del Banco Central.

El nuevo expediente quedó a cargo del juez federal Sebastián Ramos.