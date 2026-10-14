Fotos falsas de chicas desnudas: advierten sobre una nueva forma de violencia escolar

Los chicos pueden estar en sus habitaciones, aparentemente seguros, y al mismo tiempo sufrir situaciones de violencia a través de las redes sociales. La advertencia fue planteada por Laura Musa, especialista en derechos de niñas, niños y adolescentes y directora de Fundación Sur Argentina, quien reclamó fortalecer la educación digital en las escuelas.

En diálogo con N&N, por Aries, Musa explicó que el acoso virtual, las humillaciones y la difusión de imágenes manipuladas pueden generar consecuencias profundas en la salud mental de niños y adolescentes, incluso desde los 10 años.

Como ejemplo, mencionó un caso ocurrido en un colegio privado de Lanús, donde estudiantes utilizaron inteligencia artificial para crear y difundir imágenes de sus compañeras como si estuvieran desnudas.

“Cualquier intervención en la vida de los demás no es broma, no es un chiste, no es una cargadita”, advirtió.

La escuela, clave para prevenir la violencia

Musa señaló que limitar el uso de pantallas es importante, pero insuficiente. Consideró necesario enseñar desde edades tempranas qué conductas son aceptables en internet y cuáles vulneran los derechos de otras personas.

“Tienen que aprender a educarse en la vida digital, qué cosas se pueden hacer y qué cosas no, por ellos y por los demás”, sostuvo.

La especialista propuso incorporar contenidos específicos sobre comportamiento digital en las escuelas, capacitar a los docentes y fortalecer los organismos de protección de derechos de la infancia.

También advirtió que las imágenes manipuladas y difundidas en internet pueden permanecer accesibles durante años, prolongando el daño para las víctimas.

Para Musa, la prevención debe combinar educación, acompañamiento familiar y políticas públicas, en lugar de limitarse a prohibir dispositivos o plataformas.