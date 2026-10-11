El supuesto comprador se fue de Tucumán al 1700 y fue detenido en barrio Siglo XXI.
Bicipolicías recuperaron en San Lorenzo una moto robada en barrio Solidaridad
Policiales11/10/2026Ivana Chañi
La mujer de 38 años fue interceptada durante un control vehicular. Quedó a disposición de la Justicia por presunto encubrimiento.
Una mujer de 38 años fue demorada en San Lorenzo luego de que efectivos del Departamento Bicipolicías comprobaran que la motocicleta en la que circulaba tenía un pedido de secuestro por robo.
El procedimiento se realizó en la intersección de avenida San Martín y Mariano Moreno. Al verificar los datos del vehículo, los policías constataron que había sido denunciado como robado en barrio Solidaridad, en Salta Capital.
La Unidad de Flagrancia dispuso el secuestro de la motocicleta y las actuaciones necesarias para identificar a su propietario y restituirle el rodado.
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