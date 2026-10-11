Murió un futbolista de 63 años tras descompensarse durante un partido en Atocha

Un futbolista de 63 años murió tras descompensarse mientras disputaba un partido de la categoría superveteranos en una cancha de Atocha, en el área metropolitana de Salta.

El episodio ocurrió el sábado 10 de octubre, alrededor de las 18, en la cancha conocida como El Collita, ubicada al final de Atocha, frente al sector de La Fidelina.

De acuerdo con la información publicada por Salta Sin Filtro, el hombre sufrió una descompensación en pleno encuentro, recibió asistencia en el lugar y fue trasladado en ambulancia. Sin embargo, finalmente falleció.

Tras conocerse la noticia, se suspendió el resto de la fecha de la liga de veteranos.

La muerte del jugador generó conmoción en el ámbito del fútbol amateur y volvió a poner en discusión la disponibilidad de ambulancias y los controles médicos preventivos en los torneos barriales.

Hasta el momento, no se informaron oficialmente la identidad del fallecido ni las causas médicas de su muerte.