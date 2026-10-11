Colapinto, golpeado por otro abandono: “Tengo que hacer un reset”

Franco Colapinto dejó atrás un fin de semana complicado en Singapur y, después de abandonar por una nueva falla mecánica de su Alpine, habló sobre la necesidad de recuperarse para afrontar la recta final del campeonato.

El argentino sufrió problemas técnicos durante todo el fin de semana y debió retirar su monoplaza de la carrera principal por una falla en la transmisión.

Sin embargo, lejos de quedarse únicamente con la frustración, Colapinto ya puso la mirada en las próximas tres competencias.

“Se viene la parte del año que más me gusta: Estados Unidos, México, Brasil. Tengo que tratar de hacer un reset y volver con fuerza. Va a ser duro pero se vienen oportunidades y espero revertir este momento”, expresó.

Las declaraciones fueron difundidas por Alpine ARG y recogidas por Minuto Uno tras el Gran Premio de Singapur.

El piloto de 23 años espera que la escudería francesa encuentre soluciones a los problemas de confiabilidad que condicionaron su rendimiento.

Estados Unidos, México y Brasil serán sus próximas oportunidades para dejar atrás una gira asiática sin puntos y recuperar competitividad.