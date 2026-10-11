Messi se despidió de la Selección Argentina: “Me voy satisfecho por haber cumplido”

Lionel Messi volvió a emocionar a los argentinos con un mensaje de agradecimiento tras poner fin a su carrera en la Selección. El capitán habló de sus más de dos décadas con la camiseta albiceleste y aseguró que se marcha con la tranquilidad de haber cumplido su sueño.

“Gracias, Argentina, por haber compartido conmigo todos estos años. Para mí fue un orgullo enorme haber vestido esta camiseta y defenderla con el alma con todos mis compañeros”, expresó.

Las declaraciones fueron difundidas por Adidas y reproducidas por ESPN, después de su despedida en el estadio Monumental.

“Me tocó perder y ganar, pero esta camiseta está por encima de cualquier cosa”, sostuvo Messi, quien reconoció que siempre tuvo como objetivo darle una alegría al país.

“Gracias a Dios lo hemos conseguido y me voy satisfecho por haber cumplido”, agregó.

El rosarino también recordó su infancia y explicó por qué, pese a haberse radicado muy joven en España, nunca dejó de sentirse argentino.

“Nunca dejé de sentirme lo que fui siempre, un chico de barrio que tenía un sueño”, afirmó.

Y cerró con una definición sobre su identidad: “Los argentinos somos especiales, somos diferentes a todos”.