San Lorenzo recibe a Riestra: los dos necesitan ganar para acercarse a los playoffs

San Lorenzo y Deportivo Riestra se enfrentarán este domingo 11 de octubre, desde las 14:45, por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026, en un partido que puede resultar decisivo para sus aspiraciones de clasificar a los playoffs.

El encuentro se disputará en el Nuevo Gasómetro, con arbitraje de Bruno Amiconi y transmisión de ESPN Premium.

El equipo dirigido por Rubén Darío Insua acumula tres encuentros sin ganar y necesita sumar puntos para acercarse a los puestos de clasificación.

Según publicó Doble Amarilla, el entrenador prepara cuatro modificaciones, con los posibles ingresos de Emiliano Amor, Facundo Gulli y Teo Pagano. La principal duda pasa por la inclusión de Río o Alassia en el mediocampo.

Por su parte, Deportivo Riestra atraviesa una racha de siete partidos sin victorias, situación que también complica su posición en la tabla anual y los promedios.

El equipo conducido por Guillermo Duró buscará recuperarse como visitante y mantener sus posibilidades de avanzar a la próxima instancia del campeonato.