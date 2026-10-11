Banfield volvió a ganar después de ocho partidos y profundizó la crisis de Tigre

Banfield cortó una racha de ocho partidos sin victorias al derrotar 2-1 a Tigre en el estadio Monumental de Victoria, por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026.

El equipo visitante abrió el marcador a los 6 minutos, cuando Adrián “Rocky” Balboa ingresó al área y definió de zurda. Sin embargo, Tigre reaccionó rápidamente y Jerónimo Dómina empató a los 10 minutos.

La igualdad duró hasta los 36, cuando Tomás Adoryan convirtió un golazo desde afuera del área para establecer el resultado definitivo.

En el segundo tiempo, Tigre dominó y generó numerosas oportunidades, pero no consiguió concretarlas. Un remate de Jabes Saralegui dio en el travesaño y Santiago Daniele evitó otro gol sobre la línea.

La crónica de ESPN destacó la efectividad de Banfield frente a un rival que acumuló situaciones sin poder convertir.

Con este resultado, el Taladro volvió a meterse en la pelea por clasificar a los octavos de final, mientras que Tigre sumó su quinta derrota consecutiva y profundizó su mal momento en el campeonato.