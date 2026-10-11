Colapinto volvió a abandonar en Singapur: una falla de transmisión lo dejó fuera de carrera

Franco Colapinto cerró un fin de semana para el olvido en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1. El argentino abandonó la carrera principal en la vuelta 30, después de sufrir una falla de transmisión en su Alpine A526.

Según informó ESPN, el equipo francés confirmó que el problema mecánico obligó al piloto a retirar su monoplaza en la curva 8 del circuito urbano de Marina Bay.

Colapinto había largado desde el 15° puesto, beneficiado por una penalización a George Russell. Durante las primeras vueltas logró avanzar posiciones, pero rápidamente comenzó a reclamar por radio la falta de potencia y los problemas con el despliegue de energía.

El abandono del domingo se sumó al de la carrera Sprint del sábado, en la que apenas pudo completar una vuelta debido a una falla en el sistema de almacenamiento de energía.

El resultado profundizó las dificultades de Alpine, que terminó sin sumar puntos en sus últimas tres presentaciones, disputadas en Azerbaiyán, Malasia y Singapur.

Con seis Grandes Premios por delante, Colapinto buscará recuperarse en Estados Unidos, México y Brasil, las próximas tres fechas del calendario.