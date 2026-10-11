River volvió al triunfo y mandó al descenso a Estudiantes de Río Cuarto

River Plate derrotó 1-0 a Estudiantes de Río Cuarto este sábado en el estadio Monumental, por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026. La derrota condenó al conjunto cordobés al descenso a la Primera Nacional.

El equipo dirigido por Leonardo Ponzio regresó a la competencia después de tres semanas y consiguió tres puntos importantes para acercarse a la zona de clasificación a los playoffs.

El único gol llegó a los 6 minutos del primer tiempo, cuando Marcos Acuña apareció dentro del área y conectó un centro de Ángel Correa para abrir el marcador.

La cobertura de ESPN destacó el dominio del Millonario, que generó numerosas situaciones, aunque no consiguió ampliar la diferencia.

El arquero Lautaro Herrera evitó una derrota más amplia para Estudiantes de Río Cuarto, que prácticamente no inquietó al conjunto local.

Con este resultado, River alcanzó los 16 puntos en la Zona B y mantiene pendiente su encuentro frente a Sarmiento de Junín. Para el equipo cordobés, en cambio, la derrota significó la pérdida de la categoría.