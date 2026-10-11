El aeropuerto de Salta opera con normalidad y sin demoras ni cancelaciones este domingo

El Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes de Salta opera con normalidad este domingo 11 de octubre, en medio del movimiento turístico por el fin de semana largo.

Según el informe de la Subsecretaría de Defensa Civil de Salta, actualizado a las 8:15, la terminal se encuentra operativa y en horario.

Además, la grilla de Aeropuertos Argentina muestra todos los vuelos en verde, sin demoras ni cancelaciones al momento de la consulta.

El aeropuerto funciona diariamente de 5 a 22:30 y desde Defensa Civil recomendaron a los pasajeros presentarse con dos horas de anticipación para vuelos nacionales, llevar la documentación correspondiente y verificar el estado de cada servicio con su aerolínea.

Para consultas, está disponible la línea de atención al pasajero 387 431 2800.