Fuertes vientos de hasta 91 km/h complican los pasos a Chile: Jama cerrado y Sico habilitado

Los fuertes vientos en la zona cordillerana condicionan el tránsito fronterizo este domingo 11 de octubre. El paso de Jama, en Jujuy, permanece cerrado para toda clase de vehículos, mientras que el paso de Sico, en Salta, está habilitado.

La Subsecretaría de Defensa Civil de Salta informó que en Jama se registran vientos de hasta 91 kilómetros por hora, con temperaturas que oscilan entre los -4° y los 13°.

En tanto, Sico permanece habilitado de 9 a 19, con cielo despejado, temperaturas de entre -1° y 10° y vientos de 37 km/h.

Por su parte, Socompa está habilitado únicamente para el tránsito ferroviario, con ráfagas que alcanzan los 91 km/h.

Cómo están los pasos hacia Bolivia y Paraguay

Los cruces fronterizos con Bolivia permanecen habilitados. En Aguas Blancas, el servicio de chalanas funciona de 7 a 19, mientras que el puente internacional opera durante las 24 horas.

También están habilitados las 24 horas los pasos Salvador Mazza-Yacuiba y Los Toldos-La Mamora.

En la frontera con Paraguay, el paso Misión La Paz-Pozo Hondo funciona de 7 a 20, sujeto a las condiciones del río Pilcomayo.

Defensa Civil recomendó extremar las precauciones en rutas de alta montaña, llevar abrigo, combustible suficiente y documentación vigente, además de consultar el estado de los pasos antes de viajar.