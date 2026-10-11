Lluvias y desmoronamientos complican la circulación por rutas de Salta

Las lluvias, los baches y los desmoronamientos generan complicaciones en distintas rutas nacionales y provinciales de Salta durante este domingo 11 de octubre. Aunque los caminos permanecen transitables, las autoridades recomendaron reducir la velocidad y extremar las precauciones.

Uno de los sectores que requiere especial atención es la Ruta Nacional 68, donde se reportaron lloviznas, acumulación de agua y deslizamientos en el tramo de Garganta del Diablo hacia Cafayate.

En la Ruta Provincial 33, a la altura de El Nogalar, se advirtió sobre desmoronamientos, neblina y baja visibilidad. Además, la Ruta Provincial 44 presenta circulación por un solo carril a la altura del kilómetro 5 y paso reducido en el kilómetro 22.

La Ruta Nacional 51 registra un socavón antes de San Antonio de los Cobres y sectores deteriorados en el recorrido hacia la Puna. También se recomendó precaución en el ingreso a Campo Quijano.

En el norte provincial, las rutas nacionales 34 y 50 presentan baches, calzadas irregulares y presencia de animales sueltos. En algunos tramos también trabajan equipos viales.

En tanto, la Ruta Nacional 9, en la zona del puente de Vaqueros, requiere especial atención por baches y sectores angostos.

Los informes de Vialidad Nacional, Vialidad Provincial y Defensa Civil recomiendan circular con luces bajas encendidas, mantener distancia de seguridad y respetar la señalización.

Para consultas, los conductores pueden comunicarse con Vialidad Nacional al 0387 420-5500 o con Vialidad Provincial al 0387 421-5900.