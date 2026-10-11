Domingo con lluvias en Salta: cómo estará el tiempo durante el feriado del lunes 12

El fin de semana largo en Salta Capital continúa con tiempo inestable, cielo cubierto y probabilidades de lluvia. Para este domingo 11 de octubre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una temperatura mínima de 11° y una máxima de 22°.

Durante la mañana se esperan lloviznas, mientras que por la tarde y la noche podrían registrarse lluvias aisladas, con probabilidades de precipitación de entre el 10% y el 40%.

El viento será prácticamente calmo durante las primeras horas y aumentará a velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora hacia la tarde y la noche.

Cómo estará el feriado del lunes

Para el lunes 12 de octubre, feriado nacional por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, se espera una mínima de 12° y una máxima de 20°, con condiciones todavía variables.

El martes comenzaría una recuperación de la temperatura, con registros de entre 12° y 24°, mientras que el miércoles la máxima volvería a descender hasta los 19°.

De esta manera, quienes tengan previstas actividades al aire libre durante el feriado deberán prestar atención a la evolución del pronóstico, especialmente por la posibilidad de precipitaciones.