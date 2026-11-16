Mataron a un adolescente de 13 años en Cerrillos: hay tres detenidos
Un adolescente de 13 años murió tras recibir una violenta golpiza en el barrio Las Tunas, en Cerrillos. El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo, alrededor de las 2:40, cuando vecinos alertaron al sistema de emergencias 911 sobre una pelea y disturbios en la zona.
Según informaron medios locales, el menor habría sido atacado por un grupo de jóvenes y sufrió heridas de gravedad. Fue asistido por personal del SAMEC y trasladado al hospital San Bernardo, donde ingresó sin vida. En un barrio cercano, Palmares, también se registró una pelea multitudinaria que habría involucrado a unas 60 personas. Los investigadores intentan determinar si ambos episodios estuvieron relacionados.
Por el homicidio fueron detenidas tres personas: un hombre mayor de edad y dos menores. La investigación quedó a cargo de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, que ordenó pericias del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y una autopsia para establecer las causas de la muerte y esclarecer las circunstancias del ataque.