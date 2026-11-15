Valles Calchaquíes: identificaron a más de 90 personas en controles policiales

La Policía de Salta controló 127 vehículos e identificó a más de 90 personas durante un operativo que comenzó la noche del viernes 13 y se extendió hasta la madrugada del sábado, de acuerdo con el balance del Ministerio de Seguridad.

En qué localidades se realizó el operativo

El despliegue alcanzó a Cachi, La Poma, Payogasta, Palermo Oeste, Molinos, Seclantás y Luracatao. Participaron efectivos del Distrito de Prevención 12 y de áreas operativas y de investigación. El ministro de Seguridad, Nicolás Avellaneda, supervisó las tareas en Cachi.

Qué controles realizó la Policía

Además de los controles vehiculares y la identificación de personas, los efectivos patrullaron distintos sectores, realizaron controles en comercios y entrevistaron a vecinos en sus domicilios. El Ministerio indicó que el operativo buscó reforzar la presencia policial y prevenir delitos y contravenciones.