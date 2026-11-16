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La Policía de Salta estimó que entre 50 y 60 personas participaron de un enfrentamiento en el barrio Las Tunas, lindero a Los Palmares, en Cerrillos. Durante el operativo, los efectivos encontraron a un chico de 13 años al que varias personas estaban agrediendo. El adolescente fue trasladado al Hospital San Bernardo, desde donde horas después se informó su muerte.

En N&N, por Aries, el comisario Cristian Aguilera precisó que los primeros llamados al 911 se recibieron cerca de las 3 de la madrugada del domingo 15 de noviembre. Dijo que los grupos se golpeaban y se arrojaban objetos contundentes.

Qué encontró la Policía al llegar

Aguilera relató que, al arribar, los efectivos vieron a “un grupo de personas que agredían a un solo masculino”. Los policías dispersaron al grupo, encontraron al adolescente lesionado y solicitaron la intervención del SAMEC, que lo trasladó al hospital.

El comisario dijo que los grupos eran de distintos barrios y que todavía se desconocen los motivos del enfrentamiento. También señaló que la Policía interviene con frecuencia en la zona por peleas en la vía pública.

Tres detenidos y una autopsia para determinar la causa de muerte

Durante el operativo fueron detenidas tres personas, de 18, 15 y 14 años. Aguilera indicó que quedaron a disposición de la Justicia y que se dispuso una autopsia para determinar la causa de muerte del adolescente.