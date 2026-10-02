Ley de Tierras: Pichetto y Massot presentaron una cautelar contra el DNU 70

Los diputados nacionales Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot presentaron una medida cautelar contra el artículo 154 del DNU 70/2023, que derogó la Ley de Tierras Rurales, con el objetivo de suspender sus efectos hasta que el Congreso defina qué hará con la norma.

La presentación quedó radicada este viernes ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 1, en el expediente CAF 47953/2026, bajo la carátula “Pichetto, Miguel Ángel y otro contra EN-DNU 70/23 sobre medida cautelar (autónoma)”. De acuerdo con el planteo difundido por Pichetto, la intención es evitar que durante el debate parlamentario se consoliden compras que luego puedan invocarse como derechos adquiridos.

“Buscamos evitar que, mientras el Congreso se pronuncia, se consoliden como derechos adquiridos compras de tierras por extranjeros”, sostuvo el legislador. Pichetto advirtió además sobre operaciones que podrían involucrar inmuebles rurales con cuerpos de agua o ubicados sobre sus márgenes.

La presentación llega después del fallo de la Corte Suprema que revocó la sentencia que había frenado la derogación de la Ley de Tierras. El máximo tribunal resolvió que el Centro de Excombatientes de Malvinas de La Plata no tenía legitimación para promover aquella demanda y aclaró que no se pronunció sobre la constitucionalidad de fondo del artículo 154.

La discusión también se trasladó al Congreso. Diputados tiene convocada para el 15 de octubre una sesión especial que incluye entre sus temas el rechazo al DNU 70/2023, mientras distintos bloques opositores impulsan alternativas para restablecer las restricciones a la adquisición de tierras rurales por extranjeros.