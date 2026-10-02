Un disparo policial la dejó sin un ojo: la Provincia deberá indemnizarla

Mirta del Valle Paz finalmente deberá ser indemnizada por haber sido mutilada durante un procedimiento realizado el 12 de septiembre de 2020 en el barrio 20 de Febrero. La decisión judicial de la Sala IV rechazó la apelación de la provincia y admitió parcialmente el planteo de Paz sobre los intereses. Representada por ALFA, colectivo jurídico comunitario que trabaja en la defensa de derechos humanos, la mujer había iniciado la demanda en 2021. En agosto de 2025, la primera instancia condenó a la provincia a pagar $4.138.000: $1.138.000 por daño material y $3.000.000 por daño moral. Ahora la Corte de Justicia confirmó la indemnización y el estado provincial deberá pagarle.

Mutilada dentro de su casa

El hecho denunciado ocurrió luego de una pelea callejera entre grupos vinculados a la hinchada de Central Norte, que terminó frente al domicilio de Paz. Ella estaba dentro de su vivienda cuando los policías intentaron ingresar. Según su relato y el de varios testigos, un efectivo se subió a la reja y disparó hacia el interior. El proyectil le impactó cerca del ojo derecho y la historia clínica del Hospital San Bernardo registró un estallido traumático del ojo. El informe de Medicina Legal del CIF posteriormente constató que le fue extirpado.

La Corte consideró probados los cuatro presupuestos de la responsabilidad estatal: daño, factor de imputación, nexo de causalidad y falta de servicio. Recordó que el uso de la fuerza no puede generar daños injustificados a terceros y rechazó además el argumento de Fiscalía de Estado, que sostenía que Paz se había colocado en una situación de peligro al alojar a personas que participaban del enfrentamiento. Según el tribunal, las pruebas muestran que ella estaba en su casa y no participó ni provocó los hechos.

La Corte confirmó los montos fijados y descartó que el daño moral superara lo reclamado de manera indebida, porque la demanda había dejado el monto sujeto a la prueba. También ratificó el rechazo del lucro cesante por falta de prueba suficiente.

El cambio sustancial que introdujo fue en los intereses: en lugar del 8% anual hasta la sentencia, se aplicará la tasa activa del Banco Nación desde el 12 de septiembre de 2020 hasta el efectivo pago, ya que el capital estaba fijado a valores históricos.

El colectivo ALFA celebró el fallo como "una importante victoria para la visibilización de que el Estado debe responder en cada caso de gatillo fácil". Señaló además que Paz no es la primera persona de su familia mutilada por la Policía y que, en paralelo, tramita una causa penal contra los responsables, a la espera de que se fije la fecha del juicio oral.