Piden la absolución del hermano de Camboya por el vínculo consanguíneo

Jonatan Peloc, alias Camboya, estuvo meses prófugo luego de fugarse de alcaidia. Cuando lo detuvieron escapaba junto a su hermano, Nelson Lagos, en una moto. Su abogado, Luciano Romano, pidió su sobreseimiento porque aseguró que “lo exculpa la relación consanguínea”. Aunque la jueza de Garantías, Sandra Espeche, le negó el pedido de sobreseimiento, Romano reclamó en un tribunal revisor. “Estamos esperando que se fije una audiencia para discutirlo”, detalló en diálogo con Aries.

El defensor detalló que Lagos es hermano de Peloc por parte de madre -por eso no tienen el mismo apellido- y aseguró que la letra del “artículo 277, el inciso 4” lo exime de responsabilidad por el encubrimiento. “El artículo establece que la colaboración para evadir la justicia tiene cierta eximición de responsabilidad cuando hay una relación consanguínea o de afinidad”, apuntó.

Relató que Lagos ayudó a Peloc pero recién al final del día, cuando el evadido ya había abandonado el Citroën C4 que conducía. Había escapado corriendo mientras les apuntaba a los policías con un arma de fuego y en algún momento de la tarde ambos se encontraron y huyeron en una moto con rumbo a Jujuy. En el trayecto eludieron algunos controles y lograron salir de la ciudad pero fueron detenidos poco después en el paraje Gallinato, sobre la ruta nacional 9.

En ese lugar, ya viéndose acorralados, Camboya habría dicho: “es mi hermano, no tiene nada que ver”.

Lagos recién salía de prisión

“Había recuperado su libertad recientemente, después de una pena de 13 años, y en ese marco temporal habría colaborado con su hermano”, dijo. Agregó que la fiscalía amplió la imputación y le agregó el delito de “resistencia a la autoridad”, porque advirtió tarde el dato de la consanguinidad y que podría quedar libre. En este punto, aseguró que ninguno de los dos ofrecieron resistencia a la policía cuando quedaron detenidos en el Gallinato.