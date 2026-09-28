El Gobierno intima a Londres a frenar las petroleras en Malvinas

La Casa Rosada formalizó este lunes un ultimátum de dos semanas dirigido al Reino Unido para que detenga de manera inmediata cualquier actividad de exploración y explotación hidrocarburífera vinculada al polémico proyecto Sea Lion en las Islas Malvinas.

Frente a la negativa británica de reconocer los reclamos históricos y la continuidad de las operaciones unilaterales en la Cuenca Malvinas Norte, el presidente Javier Milei instruyó a los equipos jurídicos y diplomáticos para iniciar un procedimiento de arbitraje bajo los parámetros de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), advirtiendo que, de persistir la inacción de Londres, el país acudirá directamente al Tribunal Internacional del Derecho del Mar en busca de medidas provisionales que frenen un perjuicio considerado irreversible.

En paralelo, y bajo la consigna de que los derechos soberanos se defienden con hechos, el Ejecutivo disparó sanciones y denuncias penales contra la firma Thales UK por realizar vuelos no autorizados en la ruta que conecta el archipiélago con la ciudad chilena de Punta Arenas, marcando una ofensiva total en el plano administrativo, penal y diplomático.

(Con información de TN)