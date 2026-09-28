El Consejo Económico Social avanza en la actualización del Plan 2030 y proyecta el horizonte 2050

En 'Hablemos de política', por Aries, el presidente del Consejo Económico Social de Salta (CESS), Hugo González, remarcó que el eje central de la labor actual se concentra en el riguroso seguimiento y la actualización permanente del Plan 2030, una herramienta de articulación institucional que se complementa con el relevamiento de datos orientado a estructurar el diseño del Plan 2050 de cara al próximo año.

Bajo una metodología basada en la construcción de escenarios futuros dinámicos, el titular del CESS subrayó la necesidad de dotar a las políticas públicas de flexibilidad y previsibilidad, destacando que los ejes rectores deben adaptarse a realidades disruptivas que no figuraban en los tableros originales —como la irrupción transversal de la inteligencia artificial—.

En ese sentido, González enfatizó que tanto la planificación tecnológica como una profunda transformación en los modelos educativos resultan vitales para consolidar un pacto de gobernanza sostenible, capaz de blindar el desarrollo provincial por encima de los calendarios electorales y las alternancias partidarias.