Vélez apeló el fallo del partido frente a Boca en el Tribunal de Apelaciones de la AFA y pidió suspender la serie con Racing

En su escrito, en primera instancia solicitaron la revocación del fallo del Tribunal de Disciplina. Además, interpusieron una medida cautelar ante el Tribunal para evitar que se dispute el encuentro entre “xeneizes” y la “Academia” hasta resolver de manera final su pedido
Deportes24/09/2026

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La medida del pedido de suspensión del partido entre el "Xeneize" y la "Academia" busca preservar la llave y evitar un hecho consumado. Desde la entidad de Liniers entienden que la disputa del mismo generaría un "daño irreparable" y que una eventual decisión favorable podría "resultar imposible de ejecutar y afectaría también a Racing y a los restantes clubes de la llave".

Frente a este escenario, Vélez se ampara en el artículo 47.1, que permite adoptar medidas provisionales para asegurar una buena administración de justicia y evitar daños irreparables.

A su vez, citan los artículos 58.b y 58.f que facultan al presidente del Tribunal de Apelaciones para decidir en casos urgentes o protestas y para imponer, modificar o anular medidas provisionales. En consonancia, hacen mención sobre el artículo 59.1 establece que la apelación no suspende automáticamente el fallo, el artículo 59.2 autoriza expresamente a suspender su ejecución ante una petición.

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