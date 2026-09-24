Vélez apeló el fallo del partido frente a Boca en el Tribunal de Apelaciones de la AFA y pidió suspender la serie con Racing

La medida del pedido de suspensión del partido entre el "Xeneize" y la "Academia" busca preservar la llave y evitar un hecho consumado. Desde la entidad de Liniers entienden que la disputa del mismo generaría un "daño irreparable" y que una eventual decisión favorable podría "resultar imposible de ejecutar y afectaría también a Racing y a los restantes clubes de la llave".

Frente a este escenario, Vélez se ampara en el artículo 47.1, que permite adoptar medidas provisionales para asegurar una buena administración de justicia y evitar daños irreparables.

A su vez, citan los artículos 58.b y 58.f que facultan al presidente del Tribunal de Apelaciones para decidir en casos urgentes o protestas y para imponer, modificar o anular medidas provisionales. En consonancia, hacen mención sobre el artículo 59.1 establece que la apelación no suspende automáticamente el fallo, el artículo 59.2 autoriza expresamente a suspender su ejecución ante una petición.