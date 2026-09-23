El 97% de las pymes de Salta son micro: el piso de US$150.000 podría dejar a muchas fuera del RIMI

Imagen generada con IA

El nuevo Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) ofrece beneficios fiscales para empresas que inviertan en bienes de capital, pero su alcance en Salta podría ser limitado por los montos mínimos exigidos para ingresar.

Soledad Linares y Sofía Vega, asesoras financieras de Vector Financiero, explicaron en diálogo con Pasaron Cosas que para una microempresa el piso general de inversión parte de US$150.000, una barrera difícil de alcanzar para buena parte del entramado empresarial salteño.

El dato adquiere peso porque, según el informe presentado por las especialistas, casi el 97% de las pymes de Salta son microempresas. Además, alrededor del 80% está concentrado en comercio y servicios, mientras que solo el 20% restante corresponde a sectores como agro, construcción o minería, que cuentan con mayores posibilidades de realizar inversiones de este tipo.

“Estamos hablando de que una microempresa tenga la capacidad financiera y económica de poder invertir US$150.000, que no es poco”, señalaron. A medida que aumenta el tamaño de la empresa, los pisos exigidos también crecen y pueden llegar hasta US$9 millones.

El régimen contempla algunas excepciones al monto mínimo para determinadas inversiones, entre ellas eficiencia energética, riego, mallas antigranizo y bienes vinculados a la actividad ganadera.