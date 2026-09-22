Tras la salida de Vilches, Pablo Di Liscia asumirá al frente de la Secretaría de Discapacidad

El Gobierno nacional designó a Pablo Di Liscia al frente de la Secretaría de Discapacidad, luego de la renuncia de Alejandro Vilches y en medio de las discusiones internas por los ajustes previstos para el área en el Presupuesto 2027.

Di Liscia es un hombre cercano al ministro de Economía, Luis Caputo, quien recomendó su incorporación al organismo.

El nuevo secretario cuenta con antecedentes en la gestión pública. Entre 2017 y 2019 estuvo al frente del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) de la provincia de Buenos Aires. Anteriormente se desempeñó como subsecretario de Higiene Urbana y director general de Control de Gestión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Desde el oficialismo señalaron además que “su trayectoria se complementa con más de 20 años de experiencia ejecutiva en el sector privado”.

Uno de los principales procesos que quedará bajo su conducción será la auditoría de las pensiones por invalidez laboral, iniciada con el objetivo declarado de detectar posibles irregularidades.

La llegada de Di Liscia se produce en un escenario atravesado por el debate en torno a las partidas destinadas a discapacidad dentro del Presupuesto 2027 y tras la salida de Vilches de la conducción del área.