Bajo un diluvio, Boca venció 2-0 a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro

Boca derrotó 2-0 a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro y se quedó con uno de los clásicos de la décima fecha del Torneo Clausura, en un partido condicionado por una expulsión y por la intensa lluvia que cayó sobre el Bajo Flores.

Leandro Lozano y Miguel Merentiel marcaron los goles del equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena, ambos durante el segundo tiempo.

El encuentro tuvo un punto de quiebre a los 31 minutos de la primera etapa, cuando Manuel Insaurralde recibió la tarjeta roja por una dura infracción y dejó a San Lorenzo con diez jugadores.

Hasta ese momento el Ciclón había tenido una de las primeras situaciones claras mediante Rodrigo Auzmendi, mientras Boca comenzaba a hacerse dueño de la pelota y del terreno.

Boca lo quebró en el complemento

La superioridad xeneize terminó reflejándose en el marcador a los 12 minutos del segundo tiempo.

Leandro Lozano llegó al área y sacó un zurdazo fuerte y bajo para vencer a José Devecchi y poner el 1-0.

Quince minutos después apareció Miguel Merentiel. Lautaro Blanco desbordó por izquierda, dejó atrás a su marcador y envió un centro rasante que el delantero uruguayo conectó dentro del área para establecer el 2-0 definitivo.

La lluvia aumentó considerablemente durante el complemento y terminó anegando varios sectores del campo de juego.

El agua dificultó la circulación de la pelota y prácticamente anuló cualquier posibilidad de juego asociado durante los minutos finales.

Incluso se produjo un corte de luz en el estadio durante el segundo tiempo, aunque el partido pudo continuar gracias a la iluminación natural que todavía quedaba.

San Lorenzo intentó descontar con más voluntad que precisión, pero no consiguió poner en riesgo el triunfo visitante.

Con la victoria, Boca sumó tres puntos importantes para mantenerse en zona de clasificación a los playoffs del Grupo A y continuar su pelea en la Tabla Anual.