Oración y servicio

En todos los relatos de viajeros y visitantes sobresalen la oración y el servicio.

Evidentemente la oración es el núcleo central. Para ello existe el instrumento que es la plurisecular Novena. Pero también existen las celebraciones litúrgicas y comunitarias y, sobre todo, el rezo en silencio. Esto último es notablemente singular y característicos de las celebraciones del Milagro. Los visitantes quedan admirados.

La ubicación de la Imágenes y de los sucesos de 1692 en la Iglesia Catedral la señalan como el punto singular de llegada, el lugar del encuentro entre el Cristo, la Virgen y sus devotos. Peregrino es el que se pone en camino para llegar y para ello atraviesa un recorrido extenso. La meta es el Santuario.

La historia plurisecular está jalonada en sus relatos por la existencia de los peregrinos de todos los lugares de la Provincia. Muchos de ellos con grandes sacrificios. Por ello, históricamente existió siempre un servicio de restauración de energías, de descanso y de curación de afecciones para los caminantes.

Previo al crecimiento aluvional de la masa de peregrinos, en la calle Belgrano al 600 se solía habilitar para este tiempo una casona que los albergaba y atendía.

Hoy las cosas tienen otra dimensión y así también los gestos del servicio se multiplican y sacan a la luz el espíritu de hermandad generosa.

Este tiempo del Milagro es el mejor tiempo de Salta.

Los salteños sacamos a relucir la fe hecha devoción sin remilgos, sin temores a un embate secularizador antihistórico. Sacamos a relucir un espíritu de hermandad que desdibuja las barreras sociales y unifica a todos sin diferencias en el acto de fe y en el acto de servicio.

Son los mandatos evangélicos que se hacen realidad, orar y servir; amor a Dios y al prójimo.

Son los mandatos divinos que pergeñan un estilo de vida que cada año nos conforta e invita a los foráneos a venir a compartir y a desear quedarse, porque es mejor vivir así.