Corte de luz en la Capital: tres barrios estarán sin servicio este sábado

Un corte de energía eléctrica de tres horas afectará este sábado 12 de septiembre a los barrios Santa Lucía, Solís Pizarro y Progreso, además del Frigorífico Brunetti y sectores cercanos.

La interrupción está prevista entre las 8 y las 11 de la mañana y responde a trabajos de urgencia sobre una columna de la línea de media tensión.

Las tareas se realizarán en la zona de las obras del puente Santa Lucía, según comunicó EDESA. Durante ese período, los sectores alcanzados permanecerán sin suministro eléctrico.