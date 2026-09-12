Corte de luz en la Capital: tres barrios estarán sin servicio este sábado

La interrupción será de 8 a 11 por trabajos urgentes sobre una columna de media tensión en la zona del puente Santa Lucía.
 
Salta12/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

EDESA

Un corte de energía eléctrica de tres horas afectará este sábado 12 de septiembre a los barrios Santa Lucía, Solís Pizarro y Progreso, además del Frigorífico Brunetti y sectores cercanos.

La interrupción está prevista entre las 8 y las 11 de la mañana y responde a trabajos de urgencia sobre una columna de la línea de media tensión.

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Las tareas se realizarán en la zona de las obras del puente Santa Lucía, según comunicó EDESA. Durante ese período, los sectores alcanzados permanecerán sin suministro eléctrico.

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