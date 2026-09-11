“Nunca dejó de ser una prioridad”: habilitaron el puente de Vaqueros

Este viernes quedó formalmente habilitado el primer nuevo puente sobre el río Vaqueros, una obra destinada a mejorar la conectividad y la circulación en uno de los principales accesos a la localidad.

El acto se desarrolló en el sector de la Costanera del río Vaqueros y comenzó con la bendición del párroco Martín Farfán, de la parroquia La Aparecida. Posteriormente, la intendenta Andrea Salvatierra destacó la importancia de la nueva infraestructura para los vecinos de la zona.

“Este puente no es solamente una obra de infraestructura, es una obra que significa conectividad, seguridad, crecimiento y nuevas oportunidades para nuestros vecinos”, expresó.

Salvatierra recordó que la construcción fue durante años un pedido de la comunidad y señaló que, pese a las demoras que atravesó, continuó siendo una de las principales necesidades de Vaqueros y La Caldera.

“Una obra que se demoró, pero que nunca dejó de ser una prioridad para quienes vivimos y trabajamos en este departamento”, sostuvo. En ese sentido, agradeció al gobernador Gustavo Sáenz y a los dirigentes que realizaron gestiones para concretar el proyecto.

La intendenta remarcó especialmente el impacto que tendrá el puente sobre el tránsito entre las localidades del departamento y la ciudad de Salta. “Viene a acompañar el crecimiento de nuestra localidad y mejorar la circulación y la seguridad, y fundamentalmente a fortalecer la unión entre Vaqueros, La Caldera y Capital”, afirmó.

Finalmente, calificó la habilitación como un momento histórico para la comunidad. “Hoy este puente nos une, no solamente a través de una obra, sino también a través de un mismo deseo: seguir creciendo, seguir avanzando y construir un mejor futuro para el departamento”, concluyó.