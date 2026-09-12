Salta: rutas transitables, pero con advertencias por lluvias, obras y animales sueltos

Las rutas nacionales y provinciales de Salta permanecen transitables este sábado 12 de septiembre, aunque Vialidad y Defensa Civil recomendaron circular con extrema precaución por el estado de varios tramos, obras en ejecución y condiciones meteorológicas adversas.

Entre los puntos más comprometidos aparece la Ruta Nacional 51, en la Puna, con sectores de calzada irregular, un socavón antes de San Antonio de los Cobres y vientos de hasta 66 km/h. En la Ruta 68, entre La Merced y La Viña, se advierte por calzada irregular y posible caída de material en la zona de la Garganta del Diablo en caso de lluvias. También hay maquinaria y deterioro sobre la Ruta 40 en sectores de los Valles Calchaquíes.

En el norte provincial se registran baches, animales sueltos y trabajos de mantenimiento sobre la Ruta 34, especialmente entre Pichanal, Embarcación, Mosconi y Salvador Mazza. En la Ruta 50 hay circulación reducida a media calzada a la altura del río Pescado, mientras que en Metán continúan reparaciones sobre las rutas 9 y 34.

Las rutas provinciales también presentan sectores que requieren especial cuidado. Hay advertencias por animales sueltos, caminos de ripio, pozos, calamina, niebla y cursos de agua, mientras que en la Puna se recomienda portar cadenas ante la presencia de nieve.

Además, el parte anticipa alta probabilidad de tormentas en sectores de Metán, La Caldera, Capital y Cafayate.