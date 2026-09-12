Nieve y ráfagas de hasta 81 km/h: precaución en los pasos hacia Chile

Los principales pasos fronterizos hacia Chile, Bolivia y Paraguay permanecen habilitados este sábado 12 de septiembre, aunque las condiciones meteorológicas obligan a circular con precaución. En alta montaña, el principal riesgo pasa por la nieve, las temperaturas bajo cero y los fuertes vientos.

El Paso de Sico funciona de 9 a 19, con acumulación de nieve sobre la calzada, mínima de -7 °C y obligación de portar cadenas. Jama está habilitado en el mismo horario, con una mínima de -8 °C y viento de 67 km/h. En Socompa, reservado al tránsito ferroviario, se registran ráfagas de hasta 81 km/h.

Hacia Bolivia están habilitados Aguas Blancas por chalanas, de 7 a 19, y durante las 24 horas el Puente Internacional de Aguas Blancas, Salvador Mazza y Los Toldos. En este último punto la probabilidad de tormentas alcanza el 90%.

También está abierto Misión La Paz-Pozo Hondo, hacia Paraguay, de 7 a 20, con viento de 43 km/h y recomendación de verificar el nivel del río Pilcomayo.

En cuanto al Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes, el último informe indica operación normal de vuelos nacionales e internacionales, pista sin restricciones meteorológicas y servicios habituales en la terminal.