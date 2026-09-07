Farsa

El tema Malvinas, de tratamiento extendido en todos los medios de comunicación desde el último jueves, tendrá su espacio en el debate de la Cámara de Diputados de la Provincia a través de una iniciativa con intenciones reivindicativas. Lejos de los objetivos planteados por la renovada política nacional sobre el tema, habilitará un debate que -quizás- permita puntos de coincidencia entre oficialismo y oposición.
Opinión07/09/2026

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El Acta de Labor Parlamentaria de la sesión ordinaria de este martes 8 de septiembre incluye un proyecto de ley que propone suprimir el prefijo “ex” y toda otra expresión que indique pretérito, para referirse a héroes y veteranos de la Gesta de Malvinas. Su autor, el diputado saencista Adrián Valenzuela, destaca en la fundamentación que aludir a ellos como una cuestión del pasado implica una desvalorización de su proeza bélica e histórica en la defensa de la soberanía. Si logra el dictamen que habilita su tratamiento en el recinto, permitirá que se conozca la posición del oficialismo frente a una decisión de la administración libertaria de profundizar el reclamo por la soberanía de Malvinas e islas del Atlántico Sur.

Luego de tres años de tomar distancia de una causa nacional, la más importante -sino la única- que concita una consenso casi unánime en la Argentina, el presidente Javier Milei ratificó el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas, anticipó el envío al Congreso de un proyecto de ley fortalecer la respuesta estatal frente a amenazas a los intereses estratégicos del país. Apunta a endurecer sanciones, en respuesta al avance de un proyecto petrolero en aguas del archipiélago usurpado por el Reino Unido e incluye la creación de un Consejo de Seguridad Nacional.

Las reacciones inmediatas trataron de poner a salvo la causa Malvinas, que es innegociable cualquiera sea el gobierno que en su turno deba mover una ficha para fortalecer el reclamo de soberanía. De allí en más se trató de salvar el paso que dio el mandatario nacional que, en principio, apunta a interrumpir operaciones hidrocarburíferas no autorizadas por la Argentina en un espacio en conflicto. Efectivamente, la reacción del gobierno de Javier Milei a la pretensión de los ocupantes de habilitar la explotación petrolera del yacimiento Sea Lion, no se limitó a una protesta diplomática. Anunció el fortalecimiento de las capacidades militares y decidió acelerar la construcción de la Base Naval Integrada de Ushuaia, una instalación concebida como nodo logístico para el Atlántico Sur y la Antártida. No reconoció que la demora fue producto de su propia decisión.

Otros aspectos de la inclusión de esta temática en la agenda pública movilizó a muchos sectores, especialmente a los vinculados a la Defensa Nacional. El propio Presidente de la Nación declaró en su discurso que el desarrollo hidrocarburífero en las islas es una amenaza a los intereses estratégicos argentinos y esa visión impactó de manera directa sobre la arquitectura de defensa argentina. La decisión de crear un Consejo de Seguridad Nacional, el establecimiento de un régimen de protección de infraestructuras críticas y, consecuentemente, la necesidad de habilitar un marco de protección aeroespacial y marítima, intenta correr el eje de la atención pública sobre cuestiones que están fuera de la preocupación doméstica de la desocupación, la caída del consumo, el endeudamiento y el cierre de empresas.

La prensa internacional más influyente en los mercados hizo su lectura y concluyó en que el presidente argentino apeló a la causa Malvinas por su caída en las encuestas. Esas opiniones se remiten al valor que el reclamo por la soberanía tiene para los argentinos y al uso que líderes argentinos con problemas, como los que enfrenta Javier Milei, hicieron de la cuestión.

Si la historia tiende a repetirse, que no sea como una farsa. 

Salta, 07 de setiembre de 2026

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