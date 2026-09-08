Ratificación

Precisamente su impacto en todo el territorio argentino corre la atención de sus efectos en la Provincia, donde también son elevados; especialmente el sobreendeudamiento familiar está al tope de las preocupaciones.

Es la Cámara de Diputados de la Nación la que agita una resolución parlamentaria de ese problema y a ese fin es que la oposición logró la convocatoria a una sesión especial para emplazar a comisiones al tratamiento de los proyectos referidos a la morosidad que agobia a buena parte de la población y a la prórroga de la emergencia en discapacidad, con el fin de poder establecer un cronograma de trabajo.

La envergadura del temario y la necesidad de dar respuestas a una creciente demanda social imponen a los convocantes asegurar el quorum y contrarrestar los esfuerzos que en sentido contrario hace el oficialismo para impedir que se alcance porque no está en su interés avanzar en ese sentido, pese a la acumulación de proyectos que se ha producido en esta segunda mitad del año legislativo. En la citación a sesión se han incluido 50 expedientes, que dan cuerpo a la importancia que los convocantes asignan a la cuestión.

La intención es acotar la dilación que el bloque de La Libertad Avanza le impone a un tema que no tiene cabida en la agenda del gobierno de Javier Milei. Programar la actividad de comisiones para dictaminar y habilitar en consecuencia el tratamiento en el recinto es lo que se pretende de la sesión especial; el objetivo está justificado si se atiende a los atajos que los libertarios han pergeñado para demorar las definiciones, que también han comenzado a proponerse en el Senado.

En tanto, toda postergación profundiza el problema que enfrenta un creciente número de familias y se expresa en las gestiones que se realizan ante los poderes públicos. La Cámara baja provincial aprobó una declaración demandando de los legisladores nacionales una intervención que ponga coto a la situación, reconociendo que el 60% de los salteños tiene deudas y unos 150 mil se encuentran en estado de morosidad. En el debate se reclamaron límites a las tasas de interés que cobran bancos y billeteras virtuales.

Con datos emanados del Banco Central, el Centro de Economía Política Argentina informó que en julio de 2026 la morosidad de las familias salteñas en el sistema crediticio total se ubicó dos puntos por encima del promedio nacional. Por su nivel de endeudamiento, Salta se ubica en el puesto 12 entre los 24 distritos del país y en morosidad, en el puesto séptimo.

Otros datos elaborados por entidades especializadas dan cuenta que el problema se agrava en el circuito de las billeteras virtuales, que es más informal y con menos regulación. Aunque los montos promedios por deudor son menores, el incumplimiento es más severo y los morosos quedan sometidos a prácticas de cobro que exceden las que están más reglamentadas. La franja más afectada es la correspondiente a la edad más productiva y eso le impone mayor dramatismo a la cuestión.

Las alertas están encendidas a lo largo y ancho del país, sin que necesariamente sean atendidas por los legisladores nacionales. La representación salteña, en principio, aportaría al quorum y también suma iniciativas. El saencista Bernardo Biella es autor de un proyecto para crear un Programa Nacional de

Desendeudamiento Familiar y Personal, para facilitar la refinanciación, reestructuración y posterior cancelación de las deudas de personas más comprometidas y de mayor vulnerabilidad financiera.

La naturaleza del endeudamiento permite describir una realidad que no acepta ningún relato. Ratifica que el ajuste fiscal sanea las cuentas públicas pero enferma los presupuestos domésticos, buena parte de los cuales han perdido sus fuentes de ingreso.

Salta, 08 de setiembre de 2026