Israel ordenó cerrar el consulado británico y Londres ratificó las sanciones

La tensión diplomática entre Reino Unido e Israel escaló después de que el Gobierno israelí ordenara el cierre del consulado británico en Jerusalén Este dentro de un plazo de 30 días, en respuesta a las nuevas sanciones impulsadas por Londres contra los asentamientos israelíes en Cisjordania.

La medida israelí fue una represalia directa contra las restricciones comerciales anunciadas por Reino Unido junto con Francia, Canadá y otros países, que apuntan a productos, empresas y actividades vinculadas con asentamientos considerados ilegales por buena parte de la comunidad internacional.

Pese a la reacción de Israel, el Gobierno británico ratificó su decisión. El canciller Ed Miliband defendió las sanciones y sostuvo que forman parte de una política destinada a frenar la expansión de los asentamientos y preservar la posibilidad de una solución de dos Estados.

Israel respondió además con otras medidas diplomáticas: prohibió el ingreso de legisladores británicos, expulsó representantes del Reino Unido de espacios de coordinación regional y puso fin a programas de cooperación vinculados con las fuerzas de seguridad palestinas.

Desde Londres remarcaron que las sanciones están dirigidas contra la política de asentamientos y no contra la población israelí. El Gobierno británico también aclaró que la cooperación en materia de inteligencia entre ambos países seguirá funcionando pese al deterioro de la relación política.

El conflicto abre un nuevo capítulo en la relación bilateral: mientras Israel considera las sanciones una injerencia en sus asuntos internos, Reino Unido sostiene que busca presionar para evitar una mayor expansión de los asentamientos en Cisjordania y mantener abierta una salida diplomática al conflicto.