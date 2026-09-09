España publica los informes policiales y militares sobre la crisis migratoria en Ceuta

Son más de 30 informes de los servicios de inteligencia y organismos competentes, sobre la entrada masiva al enclave español en África en julio.
El Mundo09/09/2026

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El gobierno de España publicó este miércoles los documentos desclasificados sobre la caótica y trágica entrada masiva de migrantes en Ceuta el 30 y 31 de julio. Según se reveló, el Centro Nacional de Inteligencia había alertado al Ejecutivo de Pedro Sánchez dos días antes de la posibilidad de un "asalto" por mar y tierra al enclave español en África.

Se trata de un conjunto de informes de los servicios de inteligencia, tanto de la Policía Nacional y la Guardia Civil como del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de las Fuerzas Armadas, según informaron medios españoles.

Según los primeros datos que se conocieron sobre el contenido de estos informes, el CNI advirtió el 29 de julio al gobierno de un "asalto" por mar y tierra a Ceuta para el día siguiente.

El CNI mantuvo el 29 de julio, víspera de la entrada masiva en Ceuta, comunicaciones con la Delegación del Gobierno y la Guardia Civil en las que trasladaba su preocupación por las convocatorias surgidas en redes sociales, detalló el diario El País en su sitio web.

Habla incluso de la posibilidad de un “asalto” por mar y tierra en la ciudad autónoma. “Hay dos grupos diferentes con un total de 180.000 seguidores. Para q [SIC] te hagas a la idea del alcance de la difusión”, comenta. Estos avisos por WhatsApp también quedan recogidos por escrito en una "nota urgente" del 29 de julio en la que se incide en la coincidencia de la movilización con la Fiesta del Trono en Marruecos.

Se difundieron en total unos 36 documentos, “todos los informes de situación y alerta”, elaborados por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la inteligencia militar, la Policía Nacional, la Guardia Civil y otros organismos competentes que el Gobierno recibió entre el 1 de julio y el 1 de agosto sobre la presión migratoria en Ceuta y cinco comunicaciones entre departamentos, informó el diario El País en su edición digital.

Hasta ahora se conocían dos informes elaborados por la fuerzas de seguridad del Estado para la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga el asunto, señaló el sitio RTVE. Uno, de la Policía Nacional, de la unidad de inteligencia de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras (CENIF), apunta que esa entrada masiva estuvo guiada por gendarmes marroquíes, unos uniformados y otros de civil, en varias oleadas, con el objetivo de colapsar el control fronterizo y suprimir la capacidad de gestión.

El otro, del Servicio de Información de la Guardia Civil, responde al dispositivo desarrollado por los distintos efectivos de Guardia Civil desplegados en el territorio y al operativo de rescate de las personas localizadas en aguas españolas.

Ayuda millonaria de la Unión Europea

En tanto, este mismo miércoles, la Unión Europea concedió el miércoles una ayuda de emergencia de 115 millones de euros (133 millones de dólares) a España para apoyar la gestión de la ciudad autónoma de Ceuta tras la llegada masiva de migrantes procedentes de Marruecos a finales de julio.

Esta ayuda servirá, en particular, para reforzar la vigilancia de las fronteras, adquirir equipos como cámaras térmicas y desplegar personal adicional, precisó la Comisión Europea.

El paquete, de 114,7 millones de euros, también tiene como objetivo apoyar el retorno de las personas que se encuentran ilegalmente en Ceuta y reforzar la capacidad de acogida de la ciudad autónoma española para los menores no acompañados, según Bruselas.

Más de 70.000 migrantes entraron por la fuerza, a pie o a nado, los días 30 y 31 de julio en Ceuta, una de las dos únicas fronteras terrestres de Europa con África, junto con el otro territorio español de Melilla. Esta llegada masiva provocó decenas de muertos y desaparecidos.

La mayoría regresó poco después, pero varios miles -5.000, según el gobierno de Pedro Sánchez, o al menos 10.000, según las autoridades locales de Ceuta- siguen actualmente allí, muchos durmiendo en calles y playas.

Juan Jesús Vivas, presidente de la ciudad autónoma española de Ceuta, solicitó el martes ayuda a la Unión Europea.

Este dirigente, miembro del Partido Popular (derecha), también acusó a Marruecos de estar detrás de esta llegada masiva de personas, "por acción u omisión".

Por su parte, el socialista Pedro Sánchez aseguró que ningún servicio había "entregado al gobierno español pruebas sólidas de que Marruecos hubiera planificado u organizado" esta llegada masiva de migrantes.

Sin embargo, las dudas sobre el papel de Marruecos se intensificaron la semana pasada, después de la filtración de un informe policial que señala la "permisividad" de las fuerzas de seguridad de ese país durante la crisis.

La justicia española abrió el lunes una investigación sobre esta crisis, basándose principalmente en dicho informe.

Clarín

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