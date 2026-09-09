España publica los informes policiales y militares sobre la crisis migratoria en Ceuta

El gobierno de España publicó este miércoles los documentos desclasificados sobre la caótica y trágica entrada masiva de migrantes en Ceuta el 30 y 31 de julio. Según se reveló, el Centro Nacional de Inteligencia había alertado al Ejecutivo de Pedro Sánchez dos días antes de la posibilidad de un "asalto" por mar y tierra al enclave español en África.

Se trata de un conjunto de informes de los servicios de inteligencia, tanto de la Policía Nacional y la Guardia Civil como del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de las Fuerzas Armadas, según informaron medios españoles.

Según los primeros datos que se conocieron sobre el contenido de estos informes, el CNI advirtió el 29 de julio al gobierno de un "asalto" por mar y tierra a Ceuta para el día siguiente.

El CNI mantuvo el 29 de julio, víspera de la entrada masiva en Ceuta, comunicaciones con la Delegación del Gobierno y la Guardia Civil en las que trasladaba su preocupación por las convocatorias surgidas en redes sociales, detalló el diario El País en su sitio web.

Habla incluso de la posibilidad de un “asalto” por mar y tierra en la ciudad autónoma. “Hay dos grupos diferentes con un total de 180.000 seguidores. Para q [SIC] te hagas a la idea del alcance de la difusión”, comenta. Estos avisos por WhatsApp también quedan recogidos por escrito en una "nota urgente" del 29 de julio en la que se incide en la coincidencia de la movilización con la Fiesta del Trono en Marruecos.

Se difundieron en total unos 36 documentos, “todos los informes de situación y alerta”, elaborados por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la inteligencia militar, la Policía Nacional, la Guardia Civil y otros organismos competentes que el Gobierno recibió entre el 1 de julio y el 1 de agosto sobre la presión migratoria en Ceuta y cinco comunicaciones entre departamentos, informó el diario El País en su edición digital.

Hasta ahora se conocían dos informes elaborados por la fuerzas de seguridad del Estado para la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga el asunto, señaló el sitio RTVE. Uno, de la Policía Nacional, de la unidad de inteligencia de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras (CENIF), apunta que esa entrada masiva estuvo guiada por gendarmes marroquíes, unos uniformados y otros de civil, en varias oleadas, con el objetivo de colapsar el control fronterizo y suprimir la capacidad de gestión.