Venezuela avanza con la evaluación de daños tras los terremotos de junio

El Gobierno de Venezuela informó que ya fueron inspeccionados 63.179 inmuebles en las zonas afectadas por los terremotos registrados el pasado 24 de junio, como parte del operativo destinado a determinar el nivel de daño y habitabilidad de las construcciones.

De acuerdo con el balance oficial, 36.698 edificaciones fueron clasificadas con etiqueta verde, lo que indica que se encuentran en condiciones de habitabilidad. Otras 14.900 recibieron etiqueta amarilla y requieren reparaciones, mientras que 11.561 quedaron en categoría roja, por presentar daños graves que pueden exigir obras importantes o directamente su demolición.

Las inspecciones se realizaron en siete estados afectados por el doble movimiento sísmico, aunque la mayor parte de los relevamientos se concentró en Caracas y La Guaira. Para el operativo fueron desplegados más de 3.000 inspectores.

El Gobierno también conformó un Comité Técnico Asesor del Terremoto, integrado por especialistas en ingeniería civil y sismología, que tendrá como objetivo elaborar normas de emergencia para la reconstrucción y complementar la normativa vigente sobre estructuras sismorresistentes.

Con la primera etapa de inspecciones rápidas prácticamente concluida, las autoridades avanzan ahora hacia fases destinadas a definir qué inmuebles deberán ser reparados, reforzados o demolidos.