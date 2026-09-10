Trump prometió US$5.000 a cada adulto si los republicanos ganan las elecciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió entregar un pago de US$5.000 a cada ciudadano adulto si el Partido Republicano conserva el control de la Cámara de Representantes y del Senado en las elecciones legislativas de noviembre.

El anuncio fue realizado durante la convención republicana en Dallas, donde Trump presentó la propuesta como un “dividendo” asociado al desempeño económico del país y al eventual triunfo de su partido.

“Si los republicanos ganan la Cámara de Representantes y el Senado, emitiré un dividendo de 5.000 dólares a cada ciudadano adulto de Estados Unidos”, afirmó. Como condición adicional, señaló que el dinero debería gastarse dentro del país.

La propuesta todavía no tiene detalles sobre su implementación ni una fuente de financiamiento definida. Distintas estimaciones calculan que un pago de esa magnitud podría superar el US$1 billón de costo total, por lo que requeriría aprobación del Congreso.

El vicepresidente JD Vance intentó moderar posteriormente el alcance del anuncio y sugirió que los estadounidenses de mayores ingresos podrían quedar excluidos. También mencionó la posibilidad de utilizar ingresos provenientes de aranceles para financiar parte del esquema.

La promesa aparece en plena campaña para las elecciones de medio término del 3 de noviembre, cuando estará en juego el control de las dos cámaras del Congreso y, con ello, buena parte de la capacidad política de Trump durante la segunda mitad de su mandato.

Por ahora, el “Trump Dividend” es una promesa electoral y no un programa aprobado. El Presidente no explicó cuándo se realizarían los pagos ni cómo se instrumentarían en caso de una victoria republicana.