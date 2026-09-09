Estados Unidos e Irán vuelven a atacarse en Ormuz y sube el petróleo

La doble ofensiva hizo que el precio del barril de crudo volviera a alcanzar a los 100 dólares, con perspectivas de más.

La tensión en torno de Ormuz se volvió permanente. En los últimos días, el gobierno de Donald Trump ordenó ataques contra territorio y buques iraníes que dejaron severos daños en la estructura militar de la república islámica. Teherán respondió contra objetivos y embarcaciones norteamericanas.

Anoche hubo una ofensiva contra dos buques estadounidenses, ocho petroleros y una decena de embarcaciones en el estrecho de Ormuz, así como también a una base militar estadounidense en Jordania. Fue una respuesta a los ataques contra cinco petroleros iraníes en el golfo Pérsico y el mar de Omán.

La contraofensiva fue la destrucción de cinco buques petroleros iraníes. El Comando Central de Estados Unidos reveló, además, que el buque de las Fuerzas Navales que había sido atacado evadió el bombardeo iraní y siguió patrullando las aguas regionales en conflicto.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní advirtió que responderá con ataques contra veinte objetivos si la Casa Blanca ordena atacar dos o tres blancos iraníes. “Si el enemigo ataca dos o tres de nuestros objetivos, nosotros responderemos con contundencia atacando 20 objetivos”, afirmó el general de brigada Hosein Mohebi.

Según la agencia Mehr, el militar iraní aseguró que el conflicto provocó “daños estratégicos” directamente a Estados Unidos y afectó a la economía de ese país. Indicó también que si el enemigo quiere poner fin a esta situación debe detener completamente la guerra y renunciar a nuevas amenazas contra Irán.

Entre las condiciones planteadas por Mohebi figuran además la retirada del Ejército israelí del Líbano, el fin del bloqueo de Yemen y la liberación de 24 mil millones de dólares en activos iraníes congelados fuera del país. Asimismo, exigió que se ponga fin a cualquier intervención en las capacidades nucleares y de misiles de Irán.

Suba del petróleo

El daño a la economía es real. El aumento del barril a los 100 dólares es consecuencia de varias reacciones. El Brent, referencia para Europa, avanza durante esta jornada 2,56 por ciento y cotiza a 100,43 dólares por barril. En tanto, el crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, trepa un 2,12 y se ubica en 95,01 dólares por barril.

Antes de la ofensiva estadounidense e israelí contra Teherán, el 28 de febrero, el Brent cotizaba en torno a los 73 dólares por barril, valor al que retornó tras el acuerdo de paz alcanzado entre los países involucrados, pero en las últimas semanas volvió a avanzar por nuevos ataques cruzados.

La continuidad de las agresiones y la profundización del alejamiento de las negociaciones producen la inestabilidad del tránsito fluvial seguro en la vía navegable por la que transita una quinta parte del suministro mundial de petróleo.

Todos los intentos del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) contra buques de guerra de las Fuerzas Navales de Estados Unidos fracasaron. Los más recientes forman “parte de la campaña de presión” sobre la economía iraní, la cual depende en gran medida de las exportaciones petroleras, apuntaron funcionarios norteamericanos.

Página12