Elecciones en Brasil: Flávio Bolsonaro aparece por primera vez por delante de Lula en un balotaje

La carrera presidencial en Brasil entró en una zona de máxima paridad. Una nueva encuesta de BTG/Nexus ubicó a Flávio Bolsonaro con el 46% de intención de voto frente al 45% de Luiz Inácio Lula da Silva en un eventual balotaje, la primera vez que el senador aparece numéricamente por encima del actual presidente en este relevamiento. La diferencia, sin embargo, se encuentra dentro del margen de error y configura un empate técnico.

El escenario cambia en la primera vuelta. Allí Lula continúa adelante con el 39%, contra el 35% de Flávio Bolsonaro, mientras el resto de los candidatos aparece a mayor distancia. El estudio entrevistó telefónicamente a 2.002 electores entre el 4 y el 7 de septiembre y tiene un margen de error de dos puntos porcentuales.

La tendencia hacia una elección ajustada aparece también en otros relevamientos recientes. Quaest registra un empate de 41% a 41% en una eventual segunda vuelta, mientras que Datafolha coloca a Lula con 46% y a Bolsonaro con 44%. Futura/Apex también muestra una diferencia mínima, con 45,6% para Lula y 45,2% para el candidato del Partido Liberal. En todos esos casos las diferencias se encuentran dentro de los respectivos márgenes de error.

El escenario confirma el crecimiento electoral del hijo del expresidente Jair Bolsonaro y una reducción de la ventaja que Lula conservaba meses atrás. Al mismo tiempo, ambos concentran elevados niveles de rechazo, otro factor que podría resultar decisivo en una eventual segunda vuelta.

Brasil celebrará la primera vuelta presidencial el 4 de octubre y, si ningún candidato obtiene la mayoría necesaria, el balotaje se realizará el 25 de octubre. A menos de un mes de las urnas, los principales sondeos muestran así una disputa cada vez más polarizada y sin un favorito claro para una eventual definición entre Lula y Flávio Bolsonaro.