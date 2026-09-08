Comienza la Champions League 2026/27
La Champions pone primera y vuelve a cautivar al mundo del fútbol en su edición 72. El certamen más relevante de Europa iniciará este martes con seis encuentros de su Fase de Liga, que tendrá como plato fuerte el cruce entre Real Madrid e Inter de Milán.
La temporada 2026/27 continuará con su renovado formato de disputa, y concluirá con la final que está pautada para el 5 de junio de 2027 en el estadio Metropolitano de Madrid (recinto del Atlético de Madrid).
La primera fecha se abrirá con atractivos encuentros, entre los que se destacan en la jornada del martes Real Madrid-Inter de Milán y Porto-Manchester City. Además, habrá lugar para otros cuatro compromisos que prometen emociones en el certamen más atractivo a nivel clubes.
Así se disputa la jornada 1 de la Champions League
Martes 8 de septiembre
- 13.45: Brujas vs. Aston Villa
- 13.45: AEK vs. LASK
- 16.00: Real Madrid vs. Inter de Milan
- 16.00: Borussia Dortmund vs. Villarreal
- 16.00: Porto vs. Manchester City
16.00: Lille vs. Betis
Miércoles 9 de septiembre
- 13.45: Barcelona vs. Feyenoord
- 13.45: Stuttgart vs. Viking
- 16.00: PSG vs. Slavia Batislava
- 16.00: Liverpool vs. Atlético de Madrid
- 16.00: Sporting Lisboa vs. Galatasaray
16.00: Napoli vs. Arsenal
Jueves 10 de septiembre
- 13.45: PSV vs. Shakhtar
- 13.45: Fenerbahce vs. Roma
- 16.00: Bayern Múnich vs. Bodo/Glimt
- 16.00: Manchester United vs. Sabah
- 16.00: Slavia Praha vs. Lens
- 16.00: Como vs. Leipzig