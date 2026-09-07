Scaloni cumple ocho años al frente de la Selección: un ciclo histórico que ahora enfrenta una nueva era

Este 7 de septiembre se cumplen ocho años de la llegada de Lionel Scaloni al frente de la Selección Argentina. Lo que comenzó en 2018 como una conducción interina terminó convirtiéndose en uno de los ciclos más exitosos de la historia del fútbol argentino.

La AFA recordó la fecha con una publicación en sus redes sociales bajo el lema “Ocho años de #Scaloneta y de siempre pelear arriba”, destacando los cuatro títulos conseguidos durante su gestión y los ocho años de trabajo, pasión y gloria.

Desde su debut ante Guatemala, el 8 de septiembre de 2018, Scaloni fue construyendo un equipo que recuperó protagonismo internacional y volvió a poner a la Argentina en lo más alto.

De acuerdo con el detalle oficial de la AFA, el entrenador dirigió 104 partidos, con 76 victorias, 18 empates y 10 derrotas.

Durante su ciclo consiguió cuatro títulos:

Copa América 2021

Finalissima 2022

Mundial Qatar 2022

Copa América 2024

A esa cosecha se suma una racha histórica de 36 partidos consecutivos sin perder, que convirtió al seleccionado argentino en uno de los equipos más competitivos del mundo.

Un ciclo que cambió la historia

La llegada de Scaloni se produjo después del Mundial de Rusia 2018, en un momento de profunda renovación para la Selección. Con el paso del tiempo, el entrenador dejó de ser una apuesta de transición para transformarse en el conductor de una generación que consiguió recuperar la identidad y la confianza del equipo nacional.

La consagración en el Maracaná ante Brasil en la Copa América 2021 significó el primer gran título del proceso. Un año después llegó la Finalissima ante Italia y, finalmente, la conquista más esperada: el Mundial de Qatar 2022.

En 2024, Argentina volvió a celebrar un título al conquistar la Copa América disputada en Estados Unidos.

El Mundial 2026 marcó otro capítulo importante para Scaloni. La Selección volvió a llegar a la final del mundo, aunque esta vez no pudo quedarse con el trofeo.

La primera lista sin Messi

El octavo aniversario encuentra al entrenador frente a un desafío completamente diferente.

Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina después del Mundial 2026, poniendo punto final a una etapa histórica y dejando al equipo sin su capitán y máximo referente.

La próxima convocatoria tendrá, por lo tanto, un significado especial: será la primera lista de Scaloni sin Messi y el comienzo formal de una nueva etapa para la Albiceleste.

Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Cristian Romero y Emiliano Martínez, entre otros, aparecen como algunos de los futbolistas llamados a asumir mayores responsabilidades dentro del seleccionado.

El futuro de Scaloni, otra incógnita

En medio de esta renovación aparece otra pregunta: ¿continuará Scaloni al frente de la Selección?

El entrenador tiene contrato hasta diciembre de 2026, por lo que su continuidad más allá de ese momento todavía debe definirse.

La situación adquiere mayor relevancia porque la Selección comenzará su etapa posterior a Messi mientras el futuro del entrenador permanece abierto.

Scaloni deberá afrontar ahora el desafío de reconstruir un equipo sin su histórico número 10 y, al mismo tiempo, definir si será él quien conduzca ese proceso durante los próximos años.

Ocho años, cuatro títulos y una historia que todavía puede continuar

Ocho años después de su llegada, los números y los títulos colocan a Lionel Scaloni entre los entrenadores más importantes de la historia de la Selección Argentina.

104 partidos, 76 triunfos, cuatro títulos, un Mundial y una final mundialista.

Ahora comienza una nueva historia: sin Messi, con una generación que deberá tomar el protagonismo y con un contrato que termina en diciembre.

El ciclo Scaloni cumple ocho años.

Y la gran pregunta que empieza a instalarse es si habrá Scaloneta para rato.