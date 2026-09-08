Luciano Giménez, el gran ausente de Platense en una noche histórica ante Fluminense

Platense vive una noche que quedará para siempre en la historia de la institución. Este martes, desde las 19, el Calamar visita a Fluminense en el mítico Maracaná, en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026. Pero en medio de la ilusión y el desafío internacional, hay una ausencia que duele especialmente: la de Luciano Giménez.

El delantero salteño, una de las incorporaciones de Platense para afrontar la segunda parte de la temporada, se perderá el histórico compromiso producto de una lesión sufrida en el partido ante Instituto, por los octavos de final de la Copa Argentina.

Giménez sufrió una luxación en el hombro izquierdo luego de una caída y debió abandonar el campo de juego antes del cierre del primer tiempo. Los estudios posteriores confirmaron la lesión y establecieron un período de recuperación estimado de entre seis y doce semanas, por lo que su presencia ante Fluminense quedó prácticamente descartada.

La baja tiene un peso importante para el equipo conducido por Martín Palermo. Giménez había llegado desde Estudiantes de La Plata a préstamo, con opción de compra, para reforzar el ataque del Calamar justamente en un semestre marcado por el desafío continental.

Y el destino quiso que el salteño quedara afuera justo cuando Platense afronta uno de los partidos más importantes de toda su historia.

El Calamar, debutante absoluto en competencias CONMEBOL, terminó segundo en su grupo con 10 puntos y luego eliminó a Coquimbo Unido en los octavos de final, tras igualar 1-1 en Vicente López y 0-0 en Chile, para imponerse posteriormente en la definición por penales. Así consiguió meterse entre los ocho mejores equipos de América.

Ahora, el desafío es todavía mayor. Enfrente estará Fluminense, en el Maracaná, en el primer capítulo de una serie que tendrá su definición en Buenos Aires.

Para Giménez será una noche diferente: tendrá que mirar desde afuera el partido que seguramente soñó jugar cuando aceptó el desafío de vestir la camiseta de Platense.

El fútbol le puso una pausa obligada a su aventura internacional. Pero la historia del Calamar continúa.

Y esta vez, con un salteño alentando desde afuera.