“Dibu” Martínez, otra vez nominado en el Balón de Oro a mejor arquero

El arquero de la selección nacional vuelve a estar nominado para quedarse con el premio a mejor arquero del mundo por France Football. El actual arquero del Chelsea ha sido el único "guardametas" en ganar en dos oportunidades el Trofeo Yashin en 2023 y 2024.

El marplatense comparte nómina con el máximo candidato a quedarse con el reconocimiento: Unain Simón, además de Vozinha, David Raya, Édouaard Mendy, Matvey Safonov, Gregol Kobel, Joan Garcia, Thibaut Courtois y Yassine Bounou.

La gran novedad en torno a la Argentina y la Selección, es la ausencia de Lionel Scaloni dentro de los nominados a mejor entrenador del mundo. El nacido en Pujato, que volvió a llevar a su elenco a la final de la Copa del Mundo, quedó relegado del galardón que se disputarán Mikel Arteta (Arsenal), Luis de la Fuente (España) Unai Emery (Aston Villa), Vincent Kompany (Bayern Munich) y Luis Enrique (PSG).