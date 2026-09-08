Boca abre su serie de cuartos de final ante San Pablo

El encuentro tendrá lugar en el Estadio Alberto J. Armando, desde las 21:30 hs, con arbitraje del chileno Piero Maza.

El 'Xeneize' llega a este encuentro con los ánimos elevados tras imponerse en los octavos de final ante Recoleta de Paraguay, rival al que aplastó con un global de 7-1. Previamente, los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena habían eliminado por penales a O’Higgins de Chile.

En lo que respecta al campeonato local, el "Xeneize" viene de conseguir un discreto empate 2-2 frente a Gimnasia de Mendoza, rival que le empató el partido de manera agónica, aunque se mantiene en puestos de clasificación a los playoffs.

Por su parte, San Pablo comenzó su camino en esta Copa Sudamericana con una primera posición en el Grupo C, en el que terminó por delante de O’Higgins, Millonarios de Colombia y Boston River de Uruguay.

Ya en octavos de final, le ganó 4-2 en el global a Bolívar de Bolivia y llega con entusiasmo a este compromiso, aunque arrastra cinco meses sin victorias en condición de visitante.