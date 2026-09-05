Colapinto volvió a Q3 y largará séptimo en Monza, su mejor posición de la temporada

Franco Colapinto se metió en la Q3 del Gran Premio de Italia y largará séptimo este domingo en Monza, su mejor posición de partida de la temporada de Fórmula 1.

Según informó ESPN, el argentino clasificó octavo y avanzará un puesto por la penalización a Kimi Antonelli, que cambió la unidad de potencia. Además, igualó su mejor resultado de clasificación y volvió a estar entre los diez más rápidos después de siete carreras.

La mejora de Alpine fue uno de los datos fuertes de la jornada. Colapinto recibió en Monza el nuevo paquete aerodinámico que Pierre Gasly ya había utilizado en Zandvoort y el rendimiento del A526 mostró un salto evidente.

El argentino fue especialmente competitivo en el primer sector, donde marcó el mejor registro absoluto de la clasificación. También alcanzó 335 km/h de velocidad punta, el segundo valor más alto de la tanda.