Colapinto volvió a Q3 y largará séptimo en Monza, su mejor posición de la temporada

El argentino clasificó octavo, pero avanzará un lugar por una penalización a Antonelli. Alpine mostró una fuerte mejora en Italia.
Deportes05/09/2026

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Franco Colapinto se metió en la Q3 del Gran Premio de Italia y largará séptimo este domingo en Monza, su mejor posición de partida de la temporada de Fórmula 1.

Según informó ESPN, el argentino clasificó octavo y avanzará un puesto por la penalización a Kimi Antonelli, que cambió la unidad de potencia. Además, igualó su mejor resultado de clasificación y volvió a estar entre los diez más rápidos después de siete carreras.

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La mejora de Alpine fue uno de los datos fuertes de la jornada. Colapinto recibió en Monza el nuevo paquete aerodinámico que Pierre Gasly ya había utilizado en Zandvoort y el rendimiento del A526 mostró un salto evidente.

El argentino fue especialmente competitivo en el primer sector, donde marcó el mejor registro absoluto de la clasificación. También alcanzó 335 km/h de velocidad punta, el segundo valor más alto de la tanda.

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