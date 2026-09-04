Con la tranquilidad como premisa, Coltrinari encara la definición del TN como líder

Francisco Coltrinari cerró un fin de semana perfecto en el Autódromo Ciudad de Oberá. El piloto salteño se impuso en la final de la Clase 2 del Turismo Nacional, correspondiente al Gran Premio Yerba Mate Natura – Copa Don Satur, y abandonó Misiones como nuevo líder del Campeonato 2026.

“Hemos tenido un fin de semana espectacular y venimos teniendo un gran año. Creo que venimos haciendo las cosas bien, siendo regulares y trabajando todos de una buena manera”, expresó Coltrinari durante su visita a Aries, en el programa ‘Al límite’.

El salteño consideró que una de las claves del presente está en el funcionamiento colectivo. “Generamos una sintonía buenísima en el equipo, que es difícil, y eso demuestra el gran presente y poder estar ahora en la punta del campeonato”, señaló.

Con cuatro fechas todavía por disputar, Coltrinari reconoció que conservar el liderazgo será uno de los principales desafíos, y explicó que la confianza en el auto y en el trabajo de su equipo le permite afrontar las carreras con mayor tranquilidad. “Tener un equipo apoyando, sabiendo que el auto responde sea cual sea la condición y que los trabajos que hacemos generalmente son beneficiosos para el ritmo del fin de semana, me genera esa tranquilidad”, sostuvo.

Sobre la victoria en Oberá, Coltrinari contó que desde la serie comenzaron a advertir el potencial que tenían para quedarse con la fecha. “La clasificación había sido muy buena, pero no pensamos que íbamos a poder hacer esa diferencia. Hicimos unos cambios en el auto para la serie, fueron muy buenos y para la final fuimos de lleno para ese lado”, explicó.

El funcionamiento volvió a responder desde el inicio de la carrera. “Desde que largamos tuvimos una tracción espectacular y de ahí fue ir tranquilos”, relató. También destacó que las características del circuito obligaron a administrar el auto y, especialmente, el desgaste de los neumáticos.

“Este circuito tenía dos o tres curvas en las que, si vos te anticipás y querés acelerar a fondo antes, terminás desgastando muchísimo el neumático y después, a mitad de carrera, se te va”, explicó. En ese sentido, señaló que la paciencia fue determinante para sostener el ritmo hasta el final.

Con el campeonato entrando en su etapa decisiva, el salteño reconoció que la presión aumentará a medida que se acerque la última fecha, aunque por ahora busca mantener el mismo enfoque que lo llevó hasta la punta.

“Falta todavía, estamos tranquilos. Lógicamente, a medida que se va acercando el final empieza a aparecer ese nudo en el pecho, pero hasta ahora venimos bien. Vamos a trabajar para seguir de la misma manera, tranquilos, pensando como equipo. Esto no depende solamente de mí, sino llevar esa tranquilidad a todo el equipo creo que es fundamental”, concluyó.