Sorprendieron a dos pescadores ilegales con 18 ejemplares en el río Juramento

La Policía de Salta llevó adelante un Operativo Protección Ciudadana y Prevención de Fauna Ictícola en el río Juramento, desde el puente de El Tunal hasta distintos sectores comprendidos en la jurisdicción del Distrito de Prevención N°5 de Joaquín V. González.

El procedimiento contó con la participación de efectivos de la División Lacustre y Fluvial El Tunal y personal de la Policía Rural, quienes realizaron patrullajes preventivos por agua y tierra en distintos sectores del río Juramento y zonas aledañas. Los recorridos se extendieron desde el puente de El Tunal hasta el paraje Balbuena y comprendieron sectores como Paso de las Carretas, La Pedrera, Talamuyo, Atamisqui, San José de Orquera y el puente La Amistad, en El Quebrachal.