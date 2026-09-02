River tendrá un millonario ingreso de dinero por la venta de Enzo Fernández al Manchester City

El volante, que supo conquistar la Copa del Mundo en Qatar 2022 con la Selección Argentina, sonó para reforzar al Real Madrid y al elenco 'Ciudadano', aunque fue a este último al que arribó a cambio de €146.000.000.

Esto generó que en River, donde lo formaron como futbolista, se froten las manos, ya que con su traspaso percibirá el 3,37% de la transferencia por el mecanismo de solidaridad. Por lo tanto, en Núñez recibirán la suma de € 4.920.000 (cerca de USD 6.000.000), que se cobrarán a medida que se vayan abonando las diferentes cuotas de esta histórica venta.

De esta manera, el ingreso de dinero alivianará las arcas económicas de la entidad presidida por Stefano Di Carlo, que realizó un impactante gasto económico en los últimos mercados de pases, sobre todo en el reciente, con contrataciones rutilantes como las de Thiago Almada y Ángel Correa.

Esto generó que en River, donde lo formaron como futbolista, se froten las manos, ya que con su traspaso percibirá el 3,37% de la transferencia por el mecanismo de solidaridad. Por lo tanto, en Núñez recibirán la suma de € 4.920.000 (cerca de USD 6.000.000), que se cobrarán a medida que se vayan abonando las diferentes cuotas de esta histórica venta.

De esta manera, el ingreso de dinero alivianará las arcas económicas de la entidad presidida por Stefano Di Carlo, que realizó un impactante gasto económico en los últimos mercados de pases, sobre todo en el reciente, con contrataciones rutilantes como las de Thiago Almada y Ángel Correa.